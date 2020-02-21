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أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:15 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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تحدث بعض المقربين من محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك للاعتذار عما حدث منه بعد نهاية لقاء السوبر المصري أمام الأهلي بالأمس والانفعال الشديد له.

وبرر اللاعب عصبيته الشديدة بسبب الهتافات ضده من جانب جماهير النادي الأهلي دون أن يفعل شيئًا من الأساس وهو ما جعله في حالة غضب شديدة بعد نهاية اللقاء.

وحاول المقربون من شيكابالا إقناعه والضغط عليه بالإعتذار بسبب حجم الخطأ الذي بدر منه عقب لقاء الأمس والحركات المسيئة التي وجهها لجماهير الأهلي.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.
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