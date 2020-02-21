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درة تتألق بصور جديدة لها عبر 'إنستجرام'

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:27 م
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درة
درة
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة درة مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة في هذه الصور خاضعة لجلسة تصوير مرتدية بالطو جلدا وكاب من اللون الأسود، ونضارة شمسية مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة، وإرتدائها لحذاء من اللون الأحمر.

وكتبت "درة" على هذه الصور قائلة: السعادة موجودة بالفعل في حياتك، كل ما عليك القيام به هو الإستماع الى ذلك وابدا الأن.


وأضافت "درة" قائلة: اختار أن تكون مديرا فنيا في باريس، وستايلد ستريت استايل.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: قمر ربنا يحفظك.

وفي سياق أخر قدمت "درة" العديد من الأفلام منها شرع الحب، حديد، بتوقيت القاهرة، بابا، مصور قتيل، المسافر، كلاشنكوف، جنينة الأسماك.

وشاركت "درة" في عدة مسلسلات منها الخروج، بلا دليل، نصيبي وقسمتك، ظرف أسود، نسر الصعيد، موجة حارة، زي الورد، النهاية.
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