شراكات دولية وريادة أفريقية.. تقرير يستعرض جهود وزارة الاتصالات خلال 2019

سعت الادارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019 إلى التنسيق والتواصل الفعال مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات العالمية، والعمل على دعم أواصر التعاون مع مختلف الدول من أنحاء العالم في المجالات ذات الصلة، وكذلك الاستفادة من الفرص وأفضل الممارسات التي يقدمها المجتمع الدولى، بالإضافة إلى متابعة فرص التعاون مع الجهات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات وهيئات التمويل بالتنسيق الوثيق مع الهيئات التابعة.









كما حرصت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي في 2019 على تكثيف الجهود على المستوى الأفريقي وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة والتي تم خلالها استعراض مبادرة التعاون الأفريقي ACI المرتكزة على التجربة المصرية في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، والترويج لعدد من المبادرات الرئاسية الأفريقية بالتنسيق مع السادة الخبراء، مثل مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، كما قامت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بصياغة خطة العمل الافريقية Africa Master Plan للتحرك بشكل فعال ومنظم على الأصعدة المختلفة دوليا او إقليميا او على المستوى الثنائى بحيث تعكس التوجهات العليا للسياسة الوطنية خلال عام الرئاسة الافريقية وذلك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك إلى جانب المشاركة في جميع الفعاليات ذات الصلة على مستوى الاتحاد الافريقى، وكذلك في أنشطة مختلف المبادرات والكيانات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، وكان من أبرز ما تحقق على الصعيد الأفريقي استضافة الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Specialized Technical Committee on Communications and Information Technology (STC-CICT) بشرم الشيخ خلال الفترة 22 – 26 أكتوبر 2019، ولعل أهم ما تحقق خلال هذا الاجتماع هو فوز مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقي في دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع الأصوات حيث شارك في المؤتمر38 دولة أفريقية وبحضور 11 وزيرًا للاتصالات، كما أنشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعي والتي تضم خبراء من 8 دول هم مصر وغانا وكينيا ومالي والجزائر والكاميرون واثيوبيا واوغندا.









كما سعت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة إلى ترجمة السياسة الخارجية المصرية في التعاون مع الدول العربية من خلال توطيد التعاون مع دول الخليج ودول شمال افريقيا والعمق الجغرافى مع السودان، بالأضافة الى تعزيز العمل العربي المشترك في إطار التعاون على مستوى المنظمات العربية من أجل تطوير وتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في بلادنا العربية لبناء رؤى موحدة حول القضايا الهامة ذات الصلة، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية؛ حيث تم استضافة فعاليات الدورة (45) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في يوليو 2019 ، وترأست مصر أعمال اجتماع الدورة العادية (46) للمكتب التنفيذي في الرياض في ديسمبر 2019 وشهدت فعاليات الاجتماع طرح المقترح المصري بشأن تشكيل فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي الذي سيتولى بدوره مهام وضع استراتيجية عربية موحدة ، ووضع إطار مشترك لبناء القدرات ونشر الوعي بإيجابيات وسلبيات هذه التكنولوجيا وتأهيل الشباب للمنافسة على فرص العمل ذات الصلة.

وفي إطار تعزيز التعاون مع دول القارة الأوروبية قامت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة بالتنسيق المكثف مع عدد من الدول الأوروبية والذي أسفر عن فتح العديد من قنوات التعاون مع الدول الأوروبية للاستفادة من خبراتها، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وكذلك تطوير الشراكات بين الشركات المصرية والشركات الأوروبية وخاصة في مجالات تطوير البرمجيات وبناء القدرات.









كما نجحت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة في التواجد في المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وتنسيق التواجد الفني بهذه المنظمات طبقا لجدول اعمال الأنشطة المختلفة، والقيام بأنشطة تبرز دور مصر القيادى في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوين العربى والافريقى، مع ابراز التطور السريع للقطاع على الصعيد الدولى؛ وشهد العام الماضي استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية وجمعية الاتصالات الراديوية تحت رعاية وتشريف السيد رئيس الجمهورية والذي استضافته مدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2019؛ حيث يعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية التابع لقطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات والذي أثمرت مخرجاته عن تحديد الأطياف الترددية لخدمات الجيل الخامس وخدمات انترنت الأشياء؛ وخدمات الأبحاث الفضائية.