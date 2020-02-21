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افتتاح المعرض الخيري للحرف اليدوية لسيدات مصر بالغربية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:11 م
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الافتتاح
الافتتاح
إسماعيل منطاوي
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شاركت وزارة القوى العاملة، اليوم الجمعة، في افتتاح "المعرض الخيري للحرف اليدوية لسيدات مصر" بنادي المعلمين بطنطا بمحافظة الغربية، الذي يقام على مدار يومين ويضم أعمال يدوية لسيدات مصر من جميع المحافظات والذي نظمته جمعية "عظيمات مصر".

وافتتح الملتقى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وفتحي دسوقي وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وعزت عمران، مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة، والنائبة غادة عجمي، رئيسة جمعية عظيمات مصر، والنائبة سحر عتمان.

وتأتي مشاركة الوزارة من خلال اتفاقها مع الجمعية للتعاون والتنسيق لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لتأهيلهم للعمل في كل المجالات، لإلحاقهم للعمل بالشركات والمصانع أو عمل مشروع صغير يوفر لهم "حياة كريمة".

وأكدت النائبة غادة عجمي، أن هدفها تدريب الشباب ليصبحوا نخبة في كل المجالات السياسية والاجتماعية لرفع المستوى المعيشي لهم من خلال التدريب على الحرف اليدوية وغيرها من مشاريع خاصة وصغيرة.

ونوهت بأنه من المنتظر أن تنطلق في جميع محافظات مصر عقب نهاية معرض الغربية، وأن هذا المعرض الخيري الاقتصادي يُعد خطوة من خطوات خارطة الطريق، وبداية لعودة الصناعات اليدوية المحلية والاهتمام بها.
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الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة معرض حرف يدوية سيدات مصر القوى العاملة

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