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رسميًا.. هالاند لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:09 م
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هالاند
هالاند
مصطفى صابر
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فاز النجم النرويجي ​إيرلينج هالاند​ مهاجم ​بوروسيا دورتموند​ الألماني، صاحب الـ19 عاما،  بلاعب الأسبوع في بطولة ​دوري أبطال أوروبا​.

وتمكن هالاند من تفوق دورتموند على فريق باريس سان جيرمان بعد تسجيله لهدفين  في ذهاب الدور الـ16، والتي إنتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ووحقق هالاند أرقاما تاريخية ملفتة بعد هذه الثنائية، فقد أصبح أول لاعب في تاريخ نادي بوروسيا دورتموند يسجل بعد أول ظهور له في الدوري الالماني وكذلك بعد أول ظهور له في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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هالاند اهداف هالاند بوروسيا دورتموند

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