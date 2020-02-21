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3 مصريين يحصلون على 338 ألف جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:09 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات كل من: المواطن "حسن.ح.ح"، والمواطن "جيد.ع.ا." بإجمالي 26 ألفا و911 ريالا سعوديا.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، في تحصيل مستحقات العامل "محمد.م.عبد.ر" بمبلغ 54 ألفا و628 ريالا سعوديا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوي العاملة، إلى أن الوزير كان قد كلف مكتبي التمثيل العمالي بجدة والرياض بمتابعة مشكلة العمال الثلاثة لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم منذ تسعة أشهر.

وقال "سعد الدين": إنه بالمتابعة مع مكتبي التمثيل العمالي بالرياض وجدة، أشار المستشار العمالي أحمد محمد رجائي إلى أن المكتب تمكن من الحصول على مستحقات العامل "محمد.م.ع.ر" لدى مؤسسة للمقاولات وذلك بعد حصوله على حكم قضائي إلا أنه لم يتم صرف الشيك لانتهاء إقامته لذلك تم مخاطبة وزارة العدل والتي قامت بتعديل الشيك باسم أخيه "مصطفى.م.ع.ر" حتى يتمكن من صرفه، حيث بلغت قيمته 54 ألفا و628 ريالا سعوديا.

وقال المستشار العمالي وليد عبد الرازق، إن مكتب جدة تمكن من تحصيل مستحقات كل من" حسن.ح.ح" بمبلغ 15 ألفا و367 ريالا سعوديا، و"حيدر.ع.ا" بمبلغ11 ألفا و544 ريالا سعوديا، وبذلك بذلك إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها ما قيمته 338 ألفا و386 جنيها مصريا تقريبا.
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الكلمات المفتاحية

مستحقات السعودية اخبار مصر

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