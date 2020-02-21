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مدرب ​إيبار​: ميسي لاعب وغد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:58 م
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ميسي
ميسي
وكالات
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وصف خوسيه مينديليبار، مدرب نادي ​إيبار​، ليونيل ميسي قائد نادي ​برشلونة​ ​​ بالوغد، من خلال حديثه الذي أشاد فيه بأداء وحنكة النجم الارجنتيني خلال المباريات.

ووفقًا لموقع جول الايطالي قال مينديليبار: "هذا الوغد يرتاح خلال المباراة، يعرف متى عليه أن يشارك في اللعب، ومتى يرتاح، لو غاب عن المباراة سيمضي وقتا أصعب بمشاهدتها من المدرجات".


وأضاف: "ذات مرة مع أوساسونا، ذهبنا لنلعب مباراة في كأس الملك، في الصباح قيل ميسي خارج المواجهة لأن لديه مشكلة في المعدة ومصاب بحُمى، بعد وجبة الغذاء، استدعوه، جلس بديلا، كانت النتيجة 2-0 لبرشلونة وفجأة وجدته يجري عملية الإحماء، دخل، سجل هدفين وخسرنا 4-0".
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