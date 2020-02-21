ضبط 3 بحوزتهم "خرطوش" وطبنجة "صوت" في النزهة

ألقى ضباط أمن القاهرة، القبض على 3 عاطلين فور سرقتهم لموقع تحت الإنشاء وتعديهم على حارسها.



وبمرور قوة من ضباط قسم شرطة النزهة، تم الاشتباه في 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة "ربع نقل"، لاثنين منهم معلومات جنائية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على فرد خرطوش و3 رصاصات من ذات العيار، وطبنجة صوت، و2 سلاح أبيض "سنجة"، و10 مقصات حديدية خاصة بأعمال البناء، و3 شباك ألوميتال، مفتاح عده، وكمية من الأفيزات البلاستيك.



وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتهم للمضبوطات لموقع تحت الإنشاء كرها عن حارسها، وتهديده بالأسلحة وتكبيله باستخدام الأفيزات البلاستيك.



وبإرشادهم تم العثور على الحارس وهو مقيد اليدين والقدمين بالأفيزات البلاستيك، وتعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.