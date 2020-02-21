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بدايتها كانت مع جورج وسوف وعروض الأزياء.. محطات في حياة سيرين عبدالنور

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:31 م
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سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
ولاء عبد الناصر
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تحتفل اليوم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر فبراير، شاركت في العديد من الأعمال الفنية وذاع صيتها في مصر بعد مشاركتها مع الفنان محمد هنيدي في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.

وفي ذكري ميلادها يرصد لكم"الفجر الفني" أبرز المعلومات عن سيرين عبد النور:

_ولدت سيرين عبد النور في عبادية قرب بيروت عام 1977، لعائلة مسيحية.

_درست سيرين عبد النور في مدرسة القديس كورييه، ثم معهد لدراسة المحاسبة، وبعد تخرجها في نوفمبر 1993، بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.

_كان أول عرض أزياء لسيرين عبد النور تشارك به يعرض ملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد"، لعدد من مصممي الأزياء، ظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل.

_شاركت سيرين عبد النور كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".

_بدأت أولي تجاربها التمثيلية في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية عام 1998.


_في عام 2002 انتخبت سيرين عبد النور كأحسن موديل من خلال منافسة قوية.

_حصلت سيرين عبد النور على أول بطولة لها من خلال مسلسل "ابنتي" عام 2003.


_بدأت مشوارها الغنائي عام 2004، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان "ليلة من الليالي".

_ذاع صيتها في مصر والوطن العربي بعد مشاركتها مع الفنان محمد هنيدي في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة عام 2008 واشتهرت بمقطع "بلغة العربية الفصحى"، وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار.


_قدمت العديد من الأعمال الدرامية منها "الديفا، الهيبة، لعبة الموت، روبي وغيرها"، كما تألقت في السينما وقدمت فيلم "سوء تفاهم، المسافر، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة،دخان بلا نار".


_تزوجت سيرين عبد النور من اللبناني فريد رحمة عام 2007، ولها بنت تدعي تاليا، وولد يدعي كريستيانو.
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