القوات المسحة تنظم ندوة تثقيفية رابعة بوزارة التعليم





وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، ثم عرض فيلم تسجيلي عن الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.



وتم عرض عدد من الأفلام التسجيلية والوثائقية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، تناول دور قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري في استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لجميع فئات المجتمع المدني، ودور القوات المسلحة في مقاومة الإرهاب.



وشملت الندوة، محاضرة بعنوان تكنولوجيا المعلومات ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي ألقاها الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، وعرض مسرحي بعنوان "إنجازات وطن" قدمه الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، تبعها فقرة بعنوان "رسائل لشباب مصر"، وكذا فقرة فنية قدمتها إدارة الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم.



وخلال الندوة، استعرض أحد أبطال شمال سيناء بطولات رجال القوات المسلحة بشمال سيناء في مكافحة الإرهاب، وقام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، يرافقه عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، بتكريم أسر الشهداء والمصابين والمتفوقين.

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقيفية الرابعة بوزارة التربية والتعليم، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.