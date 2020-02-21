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ضبط مرتكبي واقعة سرقة شقة سكنية بالنزهة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:53 م
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متهم
متهم
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين لسرقتهما كمية من المشغولات الذهبية والمبالغ المالية من داخل شقة بمنطقة النزهة.

وتبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة خزينة حديدية من داخل غرفة مسكنها وبداخلها كمية من المشغولات الذهبية، وعدد من الساعات مختلفة الماركات، ومبالغ مالية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.
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