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أسعار الدولار تتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:42 م
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
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تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام سلة العملات الرئيسية لتهبط العملة الأمريكية من أعلى مستوي في 3 سنوات مع عودة المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين وفاة 118 شخص وإصابة 889 أخريين بالأمس جراء الإصابة بالفيروس.

وخارج الصين، أبلغت كوريا الجنوبية اكتشاف 52 شخصاً آخرين مصابين بالفيروس، ليصبح إجمالي الحالات داخل البلاد 156 شخصاً.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة للشهر الجاري في وقت لاحق من اليوم.

 كما يترقب المستثمرون خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لايل برينارد" في منتدى السياسة النقدية الأمريكي لعام 2020 في نيويورك، لمناقشة التكهنات حول رؤية السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 1.0798 دولار.

وانخفضت العملة الخضراء أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.3 بالمائة لتهبط إلى مستوى 111.70 ين.

كما هبط الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1.2914 دولار، وتراجع مقابل العملة السويسرية بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 0.9825 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 99.6230.

وكان مؤشر الدولار قد سجل بالأمس أعلى مستوى في 3 سنوات عند 99.9 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سلة العملات الرئيسية سعر الدولار الاحتياطي الفيدرالي أسعار الدولار

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