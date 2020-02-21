لهذا السبب رامي جمال يشكر جمهوره عبر "إنستجرام"

نشر الفنان رامي جمال، صورة جديدة له شاكرا جمهوره عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وكتب "جمال" على هذه الصورة قائلا: "‏الحمد لله علي كل النعم، الألبوم ده بعتبره أول ألبوم ليا والبداية الحقيقية.



وأضاف "جمال" قائلا: "بحترم ألبوماتي اللي فاتت وبحبها لكن ده بداية للي حلمت بيه والنجاح اللي بتمناه ولسة كتير اوي في الطموح والعشم في ربنا في مستقبل مختلف بيكم مليون شكرا ليكم كلكم".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "احلى صوت في الدنيا، بنحبك جدا ونتمنى ليك النجاح طول العمر يارب".



وفي سياق أخر طرح "جمال" ألبومه الجديد والذي تضمن عدة أغاني وكان أبرزهم "سقف" التي طرحها عن طريق الفيديو كليب وظهر فيه عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد اوس اوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهنى، احمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، وعددا كبيرا من النجوم.



وقدم "جمال" العديد من الالبومات الخاصة به منها الوصية، ملناش الا بعض، فترة مش سهلة، بحبك بشكل مختلف، انا معذور، ليالينا.



وكما يمتاز "جمال" بمواهب اخرى غير الغناء وهي موهبة التلحين، حيث قام بتلحين العديد من الاغاني منها يا بلادي، فاكرني هنسى، معاك، عني بعيد، صدفة، مش خلاص، جرى ايه، معمول حسابه، زمان، مبقتش انا.