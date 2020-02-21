يتصدر البحث.. تفاصيل جديدة في مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36

مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36.. زاد بحث جماهير وعشاق مسلسل "الأخ الكبير" الذي يقوم ببطولته النجم محمدرجب، على الحلقة 36 بعد عرضها؛ لمعرفة تطور الأحداث والصراعات بهذا العمل الدرامي الذي يحظى بنسب مشاهدات عالية.





مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36 يتصدر





واحتل مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36 صدارة البحث على محرك البحث الشهير "جوجل، بعدما عرضت الحلقة التي شهدت رواجًا كبيرًا، ولاقت إعجاب الكثيرين من مصر وبعض البلدان العربية.





بداية مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36





وبدأت أحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36 بإثارة كبيرة بظهور "حربي" بطل المسلسل والشخصية المحورية بالعمل الدرامي، والتي يقوم بأدائها النجم محمد رجب، حيث ذهب إلى المستشفى لرؤية "صفية".





أحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36





وأخبر صابر خلال أحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36 صديقه "حربي" أنه راقب "سعاد" صديقة شقيقته "صفية "، وشاهداها تقف بجوار لرجل لم يتعرف عليه، ولكنه تمكن من التقاط صورة له.





تفاصيل مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36





وبدء في مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36 بالبحث عن هذا الرجل،ومساعدة "سونة" لـ"عبير" الشخصية التي تؤديها النجمة دينا فؤاد حيث أحضرت لها ماكينة خياطة وقماش لكي تستطيع العمل والانفاق على البيت.





تطور أحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36





واكتشفت "سوزي" أن البنت التي تختبئ عندها تقوم بمراقبتها، لذلك تخبر" شريف" بأنها ستترك منزلها وتتوجه إلى الاسكندرية، في تسارع رهيب للأحداث التي عرضت في مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36.





بعد عرض مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36





يُذكر أن العمل الدرامي الذي يحمل اسم "الأخ الكبير"، من إنتاج "سنرجي، وإخراج إسماعيل فاروق، في حين أدى محمد رجب دور البطولة حيث يقوم بدور "حربي" الشخصية الرئيسية بالمسلسل الذي لاقى استحسانًا كبيرًا، في كل حلقاته ولاسيمًا بعد عرض مسلسل الأخ الكبير الحلقة 36.







