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"كيف تحمي نفسك من كورونا" ندوة بـ"هندسة حلوان"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:38 م
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الندوة
الندوة
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نظمت كلية التمريض بجامعة حلوان بمقر كلية هندسة حلوان، ندوة تثقيفية ضمن حملة توعوية تقام تحت عنوان "كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا"، برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة.

وتعقد الندوة في إطار التعاون بين كليات جامعة حلوان لنشر الوعي الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

ويشرف على تنظيم الندوة الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح، عميدة كلية التمريض، والأستاذة الدكتورة سحر أحمد شفيق، وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب الأستاذ الدكتور أحمد الجارحي، عميد كلية الهندسة بحلوان، والأستاذ الدكتور قرني رجب، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالأساتذة من كلية التمريض وكذلك الطلاب والعاملين بكلية الهندسة الحاضرين.

وحاور في الندوة الأستاذة الدكتورة سحر أحمد شفيق، وكيلة كلية التمريض، والدكتور محمد أحمد، والدكتور أحمد علي، من قسم الإدارة بكلية التمريض.

وتضمنت الندوة التعريف بالإجراءات الوقائية لتقليل خطر الإصابة بالفيروس، وتوعية الطلاب والعاملين بكلية الهندسة بحلوان بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية.

وقدم المحاضرون بالندوة، شرحا مفصلا للإجراءات وعرض مجموعة من الصور لسهولة إيصال المعلومة للطلاب والعاملين.

وتهدف الحملة التوعوية لكلية التمريض، للتأكيد على أهمية الثقافة الصحية، والتوعية بوسائل انتقال الفيروس، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة به، وضرورة اتباع العادات الصحية السليمة للحماية من الكثير من الأمراض وأهمها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض البرد أو الأنفلونزا والابتعاد عن بؤر العدوى.
"كيف تحمي نفسك من كورونا" ندوة بـ"هندسة حلوان"
"كيف تحمي نفسك من كورونا" ندوة بـ"هندسة حلوان"
"كيف تحمي نفسك من كورونا" ندوة بـ"هندسة حلوان"
"كيف تحمي نفسك من كورونا" ندوة بـ"هندسة حلوان"
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