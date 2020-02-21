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سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:32 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على توضيح سر تقبيله لرأس وليد سليمان لاعب الأهلي أثناء تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري.


وكشف الجنايني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة إم بي سي مصر السر قائلا: "قمت بتهدئة وليد سليمان عقب اللقاء خلال المشادة التي حدثت، وكان في حالة عصبية كبيرة، وقبلت رأسه لأهدئه".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أشار إلى أن عمرو الجنايني يخاف من الأهلي لذلك حرص على تقبيل رأس وليد سليمان. 


وحقق الزمالك لقب السوبر المصري، أمس الخميس، بعد فوزه على الأهلي بركلات الجزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.


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