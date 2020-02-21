العثور على جثة ربة منزل ملقاة بمصرف زراعي في قنا

عثر أهالي مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عقب صلاة الجمعة، على جثة ربة منزل غارقة بمصرف زراعي بجوار كوبري الرمل.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف في قنا، يفيد العثور على جثة حياة أحمد محمود، 55 عامًا، مقيمة بقرية الكفلاتية، ومبلغ بغيابها، غارقة بمصرف زراعي بجوار كوبري الرمل نجع حمادي.



