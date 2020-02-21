Advertisements
Advertisements
Advertisements

العثور على جثة ربة منزل ملقاة بمصرف زراعي في قنا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
عثر أهالي مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عقب صلاة الجمعة، على جثة ربة منزل غارقة بمصرف زراعي بجوار كوبري الرمل. 

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف في قنا، يفيد العثور على جثة حياة أحمد محمود، 55 عامًا، مقيمة بقرية الكفلاتية، ومبلغ بغيابها، غارقة بمصرف زراعي بجوار كوبري الرمل نجع حمادي.

تم انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث جثث اخبار مصر

أخبار تهمك

رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

منذ أقل من ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب منتخب مصر السابق: فايلر غريب.. وتصرف نجم الزمالك غير لائق

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد تألقه ضد باريس.. رئيس ريال مدريد يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هالاند

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 17 ساعة

كهربا يواجه شبح الأزمات في الأهلي بسبب السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جريمة محيرة في قنا.. والأمن يبحث عن الجاني الخفي

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقنا

انتشال جثة طفل سقط في مصرف زراعي بقنا

العثور على جثة طفلة غريقة في ترعة بقنا

العثور على ربة منزل غارقة في نهر النيل بقنا

إصابة طالبة في سير مع جرار زراعي بقنا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

08:50 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

01:03 م

مدرب منتخب مصر السابق: فايلر غريب.. وتصرف نجم الزمالك غير لائق

12:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status