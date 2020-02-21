Advertisements
العثور على جثة ربة منزل ملقاة بمصرف زراعي في قنا
الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:32 م
Advertisements
بسام عبدالحميد
Advertisements
عثر أهالي مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عقب صلاة الجمعة، على جثة ربة منزل غارقة بمصرف زراعي بجوار كوبري الرمل.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف في قنا، يفيد العثور على جثة حياة أحمد محمود، 55 عامًا، مقيمة بقرية الكفلاتية، ومبلغ بغيابها، غارقة بمصرف زراعي بجوار كوبري الرمل نجع حمادي.
تم انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
Advertisements