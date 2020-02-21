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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي "بشير 21"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:27 م
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين (بشير 21) الذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني واستمر لعدة أيام والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للفرقة.

وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة.

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس، مشيدًا بالجهد الذي يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.
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الكلمات المفتاحية

مشروع مراكز القيادة الخارجي رئيس الأركان بشير 21

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