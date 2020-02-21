تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار منهار بحلوان

انتقلت نيابة حلوان، اليوم الجمعة، لإجراء معاينة وفحص لعقار مكون من 5 طوابق بشارع راغب إثر تعرضه للانهيار بمنطقة حلوان.



وأمرت، بتشكيل لجنة هندسية لفخص العقار وإعداد تقرير مفصل بأسباب الانهيار وفحص العقارات المجاوره له للتأكد من تأثرها جراء الانهيار من عدمه.



وتعود البداية عندما انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان انهيار عقار بمنطقة حلوان مكون من 5 طوابق، وعلى الفور تم فرض كردون أمني بمحيط المنزل للحفاظ على المارة والحفاظ على سلامتهم وقد تم إخلاء العقار من السكان.



يذكر أن قد صدر قرار بالإزالة من قبل الحي في وقت سابق.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.