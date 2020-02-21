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مواجهات قوية للصيد والمعادي وبشتيل وجينيس بالقسم الثالث

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:19 م
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بوابة الفجر
لؤي ماجد
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تقام في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات الأسبوع الـ 20 من المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث يستضيف فريق جولدي صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة، نظيره، فريق الصيد متذيل المجموعة برصيد 11 نقطة.

ويسعي أصحاب الأرض الذي استعد للمباراة بمواجهة الزمالك بطلي السوبر الافريقي والسوبر المحلي ودياً، الأحد الماضي والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف، احرز للأبيض كاسونجو ومصطفي فتحي ومقدوشي هدف جولدي، ويسعي أصحاب الأرض لتعويض هزيمة الأسبوع الماضي أمام العياط والاستمرار في المنافسة على وصافة المجموعة.

أما عن الضيوف فيدخل المباراة سعياً للعودة لذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ ثلاث أسابيع، رغم تأكد هبوطه للقسم الرابع بنسبة كبيرة. يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.

ويستضيف حلوان العام صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة فريق العياط صاحب المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بهزيمة العياط على ملعبه بهدفين مقابل هدف.

ويستضيف الدخان المتصدر برصيد 49 نقطة فريق بشتيل صاحب المركز الثامن برصيد 23 نقطة، حيث يسعي الدخان للحصول على الثلاث نقاط للاقتراب من تأكيد صعوده لدورة الترقي رغم المنافسة الشديدة بينه وبين الإتصالات.
بينما بشتيل الملقب بقاهر الكبار فيسعي للحفاظ على هذا اللقب، والخروج بنتيجة ايجابية رغم صعوبة المباراة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز صعب للدخان على ملعب بشتيل بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويلتقي فريق البدرشين صاحب المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، مع فريق الصف صاحب المركز العاشر برصيد 19 نقطة، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وان النتائج السلبية تواجه الفريقين منذ عدة أسابيع، ويسعيان للحصول على الثلاث نقاط والخروج لبر الأمان، ةيذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

ويخرج المعادي صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة لمواجهة الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 44 نقطة، حيث يسعي أصحاب الأرض للفوز بهذه المباراة رغم صعوبتها من أجل الاستمرار في المنافسة مع الدخان المتصدر.


أما عن المعادي فيسعي في الاستمرار في صحوته والفوز بالمباراة من أجل تأكيد بقاءه في القسم الثالث للموسم القادم.

يذكر أن الفريقين التقيان مرّتين، فاز المعادي مرة بالدور الثاني لكأس مصر بركلات الجزاء، وفاز الإتصالات على ملعب المعادي بالدور الأول بهدفين دون رد.

ويستضيف جينيس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة نظيره فريق القومي صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة في مباراة قوية بين الفريقين.

يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز جينيس بهدفين مقابل هدف، أحرز أهداف المباراة كريم ناصر وعبد الخالق عواد لجينيس، بينما أحرز اللاعب عبد الغني عصام هدف القومي في المباراة.

ويحل فريق أبو النمرس صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة ضيفا على فريق 6أكتوبر صاحب المركز الخامس برصيد 31 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

ترتيب المجموعة الخامسة
1- الدخان 49 نقطة
2- الإتصالات 44 نقطة
3- جولدي 39 نقطة
4- حلوان العام 37 نقطة
5- أكتوبر 31 نقطة
6- المعادي 27 نقطة
7- القومي 23 نقطة
8- بشتيل 23 نقطة
9- أبو النمرس 19 نقطة
10- الصف 19 نقطة
11- جينيس 18 نقطة
12- البدرشين 17 نقطة
13- العياط 16 نقطة
14- الصيد 11 نقطة



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