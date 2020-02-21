لقاءات مرتقبة للأقصر والمدينة ومركز شباب إدفو بالقسم الثالث



قررت لجنة مسابقات القسم الثالث - المجموعة الأولى - إقامة مباريات الجولة الثامنة عشر، يوم الاثنين المقبل،حيث تشهد تلك الجولة،مباريات من العيار الثقيل.



وتستهل منافسات الجولة بمواجهة فريق مركز شباب ادفو، متصدر المجموعة برصيد 38 نقطة، نظيره فريق نادي كيما اسوان، وصيف المجموعة برصيد 37 نقطة، بملعب الاول، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز، للانفراد بصدارة المجموعة.



في اللقاء الثاني، يستضيف فريق الجمهورية بدراو، صاحب المركز الحادي عشر، برصيد 4نقاط، نظيره فريق ابو الريش، صاحب المركز التاسع برصيد16 نقطة.



وعلى ملعب التحرير، صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة، يحل فريق نادي الاقصر، صاحب المركز الخامس برصيد 29 نقطة، ضيفا على فريق التحرير.



فيما يستضيف فريق نادي وادي النيل، صاحب المركز الثامن برصيد17 نقطة، نظيره فريق مركز شباب الزهراء، صاحب المركز الثالث برصيد36 نقطة.



ويلتقي فريق شبان مسلمين اسنا، متزيل جدول المجموعة برصيد 4 نقاط، نظيره فريق المدينة المنورة صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة.



وتختتم مباريات الجولة الـ 18 للمجموعة الأولى، يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري، بمواجهة فريق الهلال صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة، نظيره فريق نادي النصر للتعدين صاحب المركز الرابع برصيد36 نقطة.



المجموعة الاولي



1_شباب ادفو 38نقطة

2_كيما اسوان 37

3_ التعدين 36

4_الزهراء 36 نقطة

5_الاقصر 29نقطة

6_المدينة المنورة 26 نقطة

7_التحرير 23 نقطة

8_وادي النيل 17 نقطة

9_ابو الريش 16 نقطة

10_الهلال 15 نقطة

11_دراو. 4 نقاط

12 _شباب اسنا 4 نقاط