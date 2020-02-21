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مواجهات ساخنة لقنا وأخميم وشبان المراغة ونجوع مازن بالقسم الثالث

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:13 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، منافسات الجولة الثامنة، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، حيث يستضيف فريق نادي قنا، بقيادة محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، صاحب المركز الأول، برصيد31 نقطة، نظيره فريق نادي قوص، صاحب المركز الأخير بجدول المجموعة، برصيد10 نقاط.

فيما يلتقي فريق نادي شبان المراغة، وصيف المجموعة برصيد 36 نقطة، نظيره فريق نادي مكةالمكرمة، صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بملعب الاول.

فيما يلتقي فريق نادي قفط، صاحب المركز الثالث، برصيد34 نقطة، نظيره فريق مركز شباب نجوع مازن صاحب المركز الحادي عشر بجدول المجموعة برصيد10 نقاط.

وعلى ملعب نادي البداري، يحل مركز شباب سوهاج صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ضيفا على فريق البداري صاحب المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 30 نقطة.

فيما يلتقي فريق نادي اهلي المنشأة صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة، نظيره فريق مركز شباب البلينا، صاحب المركز السادس، برصيد23 نقطة، بملعب الاول.

فيما يستضيف فريق نادي المراغة، صاحب المركز السابع برصيد 22نقطة، نظيره فريق نادي اخميم صاحب المركز الثامن 20 نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية

1_قنا 41 نقطة
2_شبان المراغة 36 نقطة
3_قفط 34 نقطة
4_البداري 30 نقطة
5_شباب سوهاج26 نقطة
6_البلينا 23 نقطة
7_نادي المراغة22 نقطة
8_اخميم 20 نقطة
9_اهلي المنشأة 15 نقطة
10_مكة المكرمة 13 نقطة
11_نجوع مازن 10 نقاط
12_نادي قوص 10 نقاط

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