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أسعار النفط تتراجع خلال التعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:07 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع عودة المخاوف من انتشار فيروس كورونا مما يؤثر على الطلب.

وتراجع خام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 58.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع الخام الأمريكي 54 سنتا أو ما يُعادل واحدا بالمئة إلى 53.34 دولار للبرميل.

وأصبحت رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية أحدث نقطة لانتشار الفيروس، إذ خلت الشوارع من المارة ولزم السكان منازلهم بعد عدوى أصابت العشرات فيما وصفته السلطات بأنه ”واقعة انتشار كبير“ في كنيسة.

وسنغافورة واليابان على وشك الركود وسيكون الوباء محل تركيز كبير في المحادثات خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع القادم.

وفي الصين ذاتها، وهي أكبر مستورد للنفط الخام، ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة أيضا يوم‭ ‬الجمعة مقارنة مع اليوم السابق حتى في الوقت الذي تواصل فيه بكين بذل جهود لاحتواء الفيروس الذي أصاب بالشلل إلى حد كبير ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن منتجي الطاقة العالميين يدركون أنه لم يعد من المنطقي أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس.

وتكبح المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإمدادات عن السوق لدعم الأسعار منذ عدة سنوات الآن ويتوقع العديد من المحللين تمديد أو تعميق القيود على الإنتاج.

وقالت موسكو إنها ستفصح عن موقفها في الأيام المقبلة.

ومما عزز الضغط على أسعار النفط أن ارتفع الدولار الأمريكي إذ يبحث المستثمرون عن الملاذات الآمنة، ومن شأن صعود الدولار ارتفاع تكلفة النفط في المعتاد إذ أن الخام عادة ما يتم تسعيره بالعملة الأمريكية.
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فيروس كورونا خام نايمكس خام برنت العقود الاجلة أسعار النفط

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