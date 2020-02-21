Advertisements
Advertisements
Advertisements

رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:03 م
Advertisements
ميسي وابيدال
ميسي وابيدال
وكالات
Advertisements
صرح ايريك ​ابيدال​ المدير الرياضي لنادي برشلونة الاسباني ان الامور خرجت عن حدها ويجب معالجتها بشكل سريع.

وردا على تصريحات ليونيل ميسي الاخيرة قال أبيدال: "لقد تعملت العديد من الاشياء في برشلونة بغضون ايام قليلة بعدما حدث مؤخرا".

وأضاف: "علينا معالجة الأشياء الداخلية الموجودة في برشلونة في الوقت الحالي حتى لا تتفاقم ولا تكون النتائج كارثية"

وعن الوافد الجديد قال: "بريثوايت مختلف عن مجموعة اللاعبين التي نمتلكها لذلك سيمثل إضافة رائعة في الوقت الحالي قدم مستوى جيد مع فريقه ويستحق ان يعطى فرصة معنا"

يذكر أن قال ميسي على أبيدال: "لا أعلم ماذا حدث له ليقول مثل هذه التصريحات، وسبب ردي عليه لأنني شعرت بالهجوم ضدي وضد اللاعبين".

وتابع النجم الارجنتيني: "تصريحاته أزعجتني كثيرًا، لأن الهجوم يأتي من شخص في النادي ويعمل في منصب السكرتير وينتقد اللاعبين، تصرفه كان مجنونًا بالنسبة لي لأن السكرتير الفني هو من يتخذ القرارات ويتحمل المسؤولية، لذلك قمت بالرد عليه لأنني لن أسمح له بمهاجمتي بهذا الأسلوب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي وابيدال ميسي ازمة برشلونة ابيدال

أخبار تهمك

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 11 ساعة

كهربا يواجه شبح الأزمات في الأهلي بسبب السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تألقه ضد باريس.. رئيس ريال مدريد يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هالاند

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

منذ أقل من ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب منتخب مصر السابق: فايلر غريب.. وتصرف نجم الزمالك غير لائق

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

أبيدال: ميسي الأفضل وسيبقى في برشلونة مدى الحياة

أبيدال يكشف حقيقة رحيل ميسي عن برشلونة

التفاصيل الكاملة لـ "أزمة ميسي وأبيدال" التي أشعلت النار في برشلونة

ميسي يطلق تصريحات نارية ضد إدارة برشلونة بسبب فالفيردي

فضيحة ميسي

رئيس برشلونة يحسم مستقبل ابيدال مع النادي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

08:50 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

01:03 م

مدرب منتخب مصر السابق: فايلر غريب.. وتصرف نجم الزمالك غير لائق

12:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status