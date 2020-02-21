رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

صرح ايريك ​ابيدال​ المدير الرياضي لنادي برشلونة الاسباني ان الامور خرجت عن حدها ويجب معالجتها بشكل سريع.





وردا على تصريحات ليونيل ميسي الاخيرة قال أبيدال: "لقد تعملت العديد من الاشياء في برشلونة بغضون ايام قليلة بعدما حدث مؤخرا".





وأضاف: "علينا معالجة الأشياء الداخلية الموجودة في برشلونة في الوقت الحالي حتى لا تتفاقم ولا تكون النتائج كارثية"





وعن الوافد الجديد قال: "بريثوايت مختلف عن مجموعة اللاعبين التي نمتلكها لذلك سيمثل إضافة رائعة في الوقت الحالي قدم مستوى جيد مع فريقه ويستحق ان يعطى فرصة معنا"





يذكر أن قال ميسي على أبيدال: "لا أعلم ماذا حدث له ليقول مثل هذه التصريحات، وسبب ردي عليه لأنني شعرت بالهجوم ضدي وضد اللاعبين".

وتابع النجم الارجنتيني: "تصريحاته أزعجتني كثيرًا، لأن الهجوم يأتي من شخص في النادي ويعمل في منصب السكرتير وينتقد اللاعبين، تصرفه كان مجنونًا بالنسبة لي لأن السكرتير الفني هو من يتخذ القرارات ويتحمل المسؤولية، لذلك قمت بالرد عليه لأنني لن أسمح له بمهاجمتي بهذا الأسلوب".



