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تطور جديد.. نصيحة لنجم البريمير ليج بالانتقال لليفربول بدلًا من مانشستر يونايتد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:56 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد في صفقة نجم البريمير ليج، والتي تشهد صراع قوي بين عمالقة البطولة الإنجليزية.


وتلقى جاك جريليش لاعب أستون فيلا نصيحة بتجاهل مانشستر يونايتد والانتقال إلى ليفربول بدلاً من ذلك.

 

ويقدم جريليش مستوى مميز مع أستون فيلا هذا الموسم، حيث سجل اللاعب صاحب الـ24 عاما 9 أهداف ، وصنع 8 لزملائه.

 

وأبدى مسئولو مانشستر يونايتد اهتمامه بلاعب خط الوسط بينما يتطلع أولي جونار سولشاير إلى لاعب مبدع.

  

ومع ذلك، فقد حث جابرييل أجبونلاهور لاعب أستون فيلا السابق اللاعب الشاب على تجاهل الاهتمام بمانشستر يونايتد وطالبه بالانتقال إلى ليفربول بدلاً من ذلك.

 

ووجه أجبونلاهور رسالة في تصريحات أبرزتها ’’ديلي ستار’’ البريطانية: ’’أنا لا أقول هذا لأنني لعبت معه، لكنني أعتقد بصراحة أنه أفضل لاعب خط وسط يتمتع به المنتخب الإنجليزي في الوقت الحالي’’.

  

وتابع: ’’بالنسبة لمكان مانشستر يونايتد الآن، يمكنه الذهاب إلى فرق أفضل في جميع أنحاء العالم، لذلك فهو لا يحتاج لأن يقتصر على يونايتد فقط والتركيز على الفرق التي تلعب في دوري أبطال أوروبا’’.

 

وأكمل: ’’إنه القطعة المفقودة التي يحتاجها الكثير من الفرق في الوقت الحالي، أشاهد ليفربول، وهم فريق رائع، لكنهم يفتقدون لاعبًا مثله’’.

 

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