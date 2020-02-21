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ضبط عاطل بحوزته "فودو" وهيروين بالشرابية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:05 م
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حشيش
حشيش
داليا عادل
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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 750 جراما ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته، كمية من مخدر الهيروين وزنت 105 جرامات ومبلغ مالي.

وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالوقائع، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.
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