وصول جثمان الصياد المصري من الكويت إلى مسقط رأسه بكفر الشيخ

وصل جثمان الصياد المصري الراحل أحمد خالد خواجة، اليوم الجمعة، إلى مسقط رأسه بالبرلس في كفر الشيخ، قادما من الكويت حيث لقي حتفه هناك في المياه الإقليمية الكويتية بعد انقلاب قارب الصيد الخاص به بسبب سوء الأحوال الجوية هناك.



ودخل الجثمان مصر، صباح اليوم، من مطار برج العرب بالأسكندرية، تمهيدا لنقله إلى مسقط رأسه حيث يواري الثرى هناك، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه في مسجد "عاطف السادات" بمسقط رأسه.



يذكر أنه تم العثور على جثمان الصياد المصري أحمد خالد خواجة، المقيم بالبرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، الذي فقد في المياه الإقليمية الكويتية بعد انقلاب قاربه، أمس الخميس، وذلك بعد 10 أياما من البحث المكثف من قبل البحرية الكويتية والصيادين.

