Advertisements
Advertisements
Advertisements

وصول جثمان الصياد المصري من الكويت إلى مسقط رأسه بكفر الشيخ

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
وصل جثمان الصياد المصري الراحل أحمد خالد خواجة، اليوم الجمعة، إلى مسقط رأسه بالبرلس في كفر الشيخ، قادما من الكويت حيث لقي حتفه هناك في المياه الإقليمية الكويتية بعد انقلاب قارب الصيد الخاص به بسبب سوء الأحوال الجوية هناك.

ودخل الجثمان مصر، صباح اليوم، من مطار برج العرب بالأسكندرية، تمهيدا لنقله إلى مسقط رأسه حيث يواري الثرى هناك، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه في مسجد "عاطف السادات" بمسقط رأسه.

يذكر أنه تم العثور على جثمان الصياد المصري أحمد خالد خواجة، المقيم بالبرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، الذي فقد في المياه الإقليمية الكويتية بعد انقلاب قاربه، أمس الخميس، وذلك بعد 10 أياما من البحث المكثف من قبل البحرية الكويتية والصيادين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ صياد مصري الكويت

أخبار تهمك

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 17 ساعة

كهربا يواجه شبح الأزمات في الأهلي بسبب السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب منتخب مصر السابق: فايلر غريب.. وتصرف نجم الزمالك غير لائق

منذ ساعة و 11 دقيقة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 10 ساعة

رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

منذ أقل من ساعة

بعد تألقه ضد باريس.. رئيس ريال مدريد يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هالاند

منذ ساعتين و 28 دقيقة

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

08:50 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

01:03 م

مدرب منتخب مصر السابق: فايلر غريب.. وتصرف نجم الزمالك غير لائق

12:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status