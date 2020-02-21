شاهد.. فيلم تسجيلي جديد عن العاصمة الإدارية

عرضت قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، فيلم تسجيلي بعنوان "العاصمة الإدارية"، والذي يرصد تفاصيل العاصمة الجديدة ومكوناتها.





وأوضح "الفيلم التسجيلي"، أن العاصمة الإدارية الجديدة تستوعب جميع فئات المجتمع، وتعتبر امتدادا للعاصمة الحالية، وقريبة من منطقة القناة مما يعطيها أفضلية لوجيستية.





وتتكون العاصمة من 13 وادي فريد من نوعه، وبها النهر الأخضر وهو عبارة عن مجموعة حدائق بطول المدينة، وتتألف من 20 حي، تستوعب 6 مليون نسمة، فضلا عن وجود توازن بين مساحات المشروعات الاستثمارية، والمراكز الإدارية، والمباني الإدارية بالعاصمة الإدارية.



