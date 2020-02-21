مدرب منتخب مصر السابق: فايلر غريب.. وتصرف نجم الزمالك غير لائق

حرص هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على التعليق حول أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي فاز فيها الأخير بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وقال مدرب المنتخب السابق عبر صفحته على "فيس بوك": "ألف مبروك نادي الزمالك كأس السوبر".

وأكمل: "بعيدا عن أداء الفريقين والمديرين الفنيين، وخاصة أداء فايلر المفاجئ والمحير في التشكيل والتغييرات، لفت نظري موقفين".

وأضاف: "الأول رد فعل عبد الله جمعه تجاه جماهير النادي الأهلي غير اللائق بالمرة، والثاني إصرار لاعبي الأهلي في عدم وضع الميداليات أيضا غير لائق بالمرة".

وتابع: "لابد من إعادة تثقيف الجيل القادم للاعبين باحترام المنافس وجماهيره قبل وأثناء وبعد المباراة".

وانهى حديثه: "أخيرا كنت على أمل إني أشوف لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية يتقدموا بالمصافحة بعد المباراة، وده اللي كلنا بشوفه في كل المباريات الكبري في الدوريات الأوربية وبطولات أكبر بكتير من كاس السوبر المحلي".