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تحقيقات النيابة في حادث تصادم سيارة ملاكي ووقوع مصابين بالقاهرة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:46 م
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ارشيفية
ارشيفية
داليا عادل
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قررت نيابة قصر النيل الجزئية، إخلاء سبيل قائد سيارة في حادث تصادم سيارة ملاكي ووقوع مصابين بدائرة قسم قصر النيل.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن قائد السيارة لم يكن السبب في اصابة المصاب الثاني جنائيا.

وكشفت التحقيقات، أنه لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن الواقعة وبث خبر تحت عنوان "مخمور يدهس شخصين ويهشم سيارتين بوسط القاهرة".

وتعود البداية عندما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بحدوث مصادمة ومصابين.

وعلى الفور تم الانتقال والفحص تبين أنه حال سير إحدى السيارات قيادة مساعد مدير مطعم، اصطدمت بشخصين عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، مصاب – انصرف قبل سؤاله، وحاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام - مصاب باشتباه كسر في الركبة حال عبورهما الطريق محل البلاغ، مما نتج عن ذلك إصابتهما المشار إليها، وتم إسعافهما ونقلهما للمستشفى.

وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.
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الكلمات المفتاحية

وقوع مصابين حادث سير تحقيقات

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