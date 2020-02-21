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وزير الأوقاف: لا أحد يحب الرسول يتطاول على سنته

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:36 م
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وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن أهل العلم جميعا يؤكدون أن طاعة الرسول هي من طاعة الله، والسنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع، موضحا أن التعامل مع الرسول يجب أن نتأدب فيه بأدب القرآن.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد "العلي القدير" بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إلى أنه إذا وجدنا شخصا يتطاول على سنة رسول الله، ويدعي حبه للرسول الكريم، فألقي كلامه في البحر، حيث لا يمكن لمحب للرسول أن يتطاول على سنته.

وأضاف وزير الأوقاف، أن حب رسول الله لا ينفصل عن حب الله، متابعا أن مديحنا في رسول الله هو حب له، وأن حب رسول الله شرط من شروط الإيمان.
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وزير الأوقاف وزارة الأوقاف مختار جمعة حب الرسول الأوقاف

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