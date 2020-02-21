جوالة "علوم القاهرة" تحصد 11 جائزة بالمهرجان الكشفي

هنأ الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، فريق جوالة الكلية المشارك في المهرجان الكشفي الواحد والأربعين والمهرجان الإرشادي التاسع والعشرين لجامعة القاهرة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.



وذكر المناوي، أن الكلية تدعم كافة الأنشطة الطلابية واكتشاف واحتضان المواهب المختلفة تنفيذا لمشروع تمكين الشباب بالكلية، واستجابة لمبادرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لدعم الموهبين واستغلال قدراتهم لنهضة هذا الوطن العظيم.



وتابع، أن الكلية تسعى إلى تقديم أنشطة طلابية متميزة في ظل تنافس إيجابي وفعال بين الطلاب على المستوى المحلي والدولي في كافة المجالات المختلفة والأنشطة الطلابية منها المجال الكشفي والإرشادي، والثقافي، والفني والمعارض، والكرنفالات، والخدمة العامة، والقيم والاتجاهات والسلوكيات.



كما أضاف المناوي، أن فريق لجنة الجوالة بالكلية حصد ١١ جائزة خلال المهرجان منها المركز الأول في التطلع للقيادة ومهارات الحياة والاقتصاد حيث ضم الفريق كل من يمني ياسر، محمد مدحت، آلاء على، الشيماء خالد، يوسف أسامة، ابانوب سامي، على أشرف، إسراء الدسوقي، سارة عماد، زياد أحمد، محمد عبد الحميد، مني محمود، ياسمين أحمد، ضياء بسيوني، يارا أشرف، نورا إبراهيم، مريم محمد، أمنية علاء الدين، روان مصطفى.



وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية، إلى أن الكلية حريصة على دعم وتمكين الشباب واستغلال طاقة الشباب من أجل تعزيز قدراتهم الفنية والعلمية والرياضية والثقافية وكافة المجالات والأنشطة المختلفة تنفيذا لاستراتيجية جامعة القاهرة والمنبثقة من رؤية مصر ٢٠٣٠.