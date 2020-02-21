شيما الحاج تتصدر "ترند" جوجل بعد خطوبتها (صور)

تصدرت الفنانة شيما الحاج "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما أعلنت خطوبتها من أحد كبار رجال الأعمال.





صورة شيما الحاج





ونشرت شيما الحاج صورة للدعوة التي صُممت لخطبتها، وكتب عليها اسم عائلة زوجها، الذي يدعى أحمد، وهو أحد كبار رجال الأعمال، الذي قرر الارتباط بها.





خطوبة شيما الحاج





وتزامن حفل خطوبة شيما الحاج مع احتفالات عيد الحب، الذي يحتفل به العالم في الـ14 م فبراير من كل عام، حيث تختلف مظاهر الاحتفال به من كل بلد لأخرى، وسط أجواء تكتسي باللون الأحمر والورود و"الدباديب".





فستان شيما الحاج





وظهرت شيما الحاج في حفل خطوبتها وهي ترتدي فستانًا أحمراللون لفت أنظار متابيعها، الذين انهالوا عليها بالتعليقات التي تباينت ما بين مرحب يدعو لها بالتوفيق والستر، وآخرون هاجمونها.





هوية خطيب شيما الحاج





ينحدر أحمد خطيب شيما الحاج من أصول عائلية كبيرة، فهو نجل أحد كبار رجال الأعمال، الذي يمتلكون العديد من الشركات في السوق المصري، بحسب تقارير صحفية، بيَنت هوية الخطيب.





فيديو شيما الحاج





وعادت شيما الحاج إلى الظهور على الساحة مجددًا بعد غياب استمر لعدة أشهر، بعدما ظهرت في فيديو "إباحي"، مع المخرج الهارب خالد يوسف، وهي في وضع مخل، برفقة الفنانة منى فاروق، في مشاهد ينأى الفجر عن سردها.