Advertisements
Advertisements
Advertisements

شيما الحاج تتصدر "ترند" جوجل بعد خطوبتها (صور)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:21 م
Advertisements
شيما الحاج
شيما الحاج
Advertisements

تصدرت الفنانة شيما الحاج "ترند" محرك البحث جوجل، بعدما أعلنت خطوبتها من أحد كبار رجال الأعمال.


صورة شيما الحاج


ونشرت شيما الحاج صورة للدعوة التي صُممت لخطبتها، وكتب عليها اسم عائلة زوجها، الذي يدعى أحمد، وهو أحد كبار رجال الأعمال، الذي قرر الارتباط بها.


خطوبة شيما الحاج


وتزامن حفل خطوبة شيما الحاج مع احتفالات عيد الحب، الذي يحتفل به العالم في الـ14 م فبراير من كل عام، حيث تختلف مظاهر الاحتفال به من كل بلد لأخرى، وسط أجواء تكتسي باللون الأحمر والورود و"الدباديب".


فستان شيما الحاج


وظهرت شيما الحاج في حفل خطوبتها وهي ترتدي فستانًا أحمراللون لفت أنظار متابيعها، الذين انهالوا عليها بالتعليقات التي تباينت ما بين مرحب يدعو لها بالتوفيق والستر، وآخرون هاجمونها.


هوية خطيب شيما الحاج


ينحدر أحمد خطيب شيما الحاج من أصول عائلية كبيرة، فهو نجل أحد كبار رجال الأعمال، الذي يمتلكون العديد من الشركات في السوق المصري، بحسب تقارير صحفية، بيَنت هوية الخطيب.


فيديو شيما الحاج


وعادت شيما الحاج إلى الظهور على الساحة مجددًا بعد غياب استمر لعدة أشهر، بعدما ظهرت في فيديو "إباحي"، مع المخرج الهارب خالد يوسف، وهي في وضع مخل، برفقة الفنانة منى فاروق، في مشاهد ينأى الفجر عن سردها.

شيما الحاج تتصدر "ترند" جوجل بعد خطوبتها (صور)
شيما الحاج تتصدر "ترند" جوجل بعد خطوبتها (صور)
شيما الحاج تتصدر "ترند" جوجل بعد خطوبتها (صور)
شيما الحاج تتصدر "ترند" جوجل بعد خطوبتها (صور)
شيما الحاج تتصدر "ترند" جوجل بعد خطوبتها (صور)
شيما الحاج تتصدر "ترند" جوجل بعد خطوبتها (صور)
شيما الحاج تتصدر "ترند" جوجل بعد خطوبتها (صور)
شيما الحاج تتصدر "ترند" جوجل بعد خطوبتها (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شيما الحاج خطوبة شيما الحاج الفنانة منى فاروق الفنانة شيما الحاج

أخبار تهمك

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 10 ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ ساعتين

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 8 ساعات

مهاب مميش: السيسي توعد هؤلاء.. لن يترك واحد منهم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تألقه ضد باريس.. رئيس ريال مدريد يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هالاند

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول صور من حفل خطوبة تريزيجيه

شيما الحاج في مهرجان القاهرة السينمائي الأكثر بحثًا على جوجل

محمد الشرنوبي يتصدر "جوجل" بعد نشر صور خطوبته على مديرة أعمال أنغام

برغم اعتزالها الفن.. دانا حلبي تتصدر "ترند" جوجل لهذا السبب

مفاجأة.. دانا حلبي تعلن خطوبتها من فنان سوري مشهور وتفاجئ جمهورها

خطوبة دانا حلبي من مستر اكس!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

09:14 ص

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

07:57 ص

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status