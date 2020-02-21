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بعد مرور شهر.. إنجي شرف تفسخ خطبتها من رجل الأعمال يحيى شاهين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:20 م
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انجي شرف
انجي شرف
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة إنجي شرف، خبر فسخ خطبتها وعدم اكتمال مشروع زواجها من رجل الأعمال يحيى شاهين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت إنچى صورة كتبت عليها"Am SINGEL"، وأرفقت على الصورة تعليقًا، قالت فيه: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرًا لكم".

وفي سياق آخر عرض لإنچي مؤخرًا عبر قناة الحياة، مسلسل "الضاهر"، والمسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، إخراج ياسر زايد، بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، فريال يوسف،إنجي شرف، رغدة، مادلين طبر،تامر عبد المنعم،أميرة هاني، سميرة محسن، علاء مرسي،علاء زينهم صبري عبد المنعم، دارين حداد.أوضحت الفنانة إنجي شرف عن خبر فسخ خطوبتها وعدم اكتمال مشروع زواجها من رجل الأعمال يحيى شاهين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت إنچى صورة كتبت عليها"Am SINGEL"، وأرفقت على الصورة تعليقًا، قالت فيه: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرًا لكم".

وفي سياق آخر عرض لإنچي مؤخرًا عبر قناة الحياة، مسلسل "الضاهر"، والمسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، إخراج ياسر زايد، بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، فريال يوسف،إنجي شرف، رغدة، مادلين طبر،تامر عبد المنعم،أميرة هاني، سميرة محسن، علاء مرسي،علاء زينهم صبري عبد المنعم، دارين حداد.
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