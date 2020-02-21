مواطن: "العيشة ضنك وعايز أنتحر".. و"الافتاء" توجه رسالة له

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر "الفيسبوك"، جاء فيه: "أنا مقبل على الانتحار، وأعيش عيشة ضنكة، ولا ينفعني تدين، ولا اعتقد أن الله سيحاسبني".





ومن ناحيته عقب أحد عماء دار الإفتاء، قائلا: "تعالي عندنا فورًا، تكلم مع أخرك أو أبوك بدار االإفتاء.. الدنيا جميلة، لو فشلت في حاجة ناخد بإيد بعض لحد ما تقف تاني، فالمسلم لا يترك أخيه".



