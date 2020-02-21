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مواطن: "العيشة ضنك وعايز أنتحر".. و"الافتاء" توجه رسالة له

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:09 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ورد سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر "الفيسبوك"، جاء فيه: "أنا مقبل على الانتحار، وأعيش عيشة ضنكة، ولا ينفعني تدين، ولا اعتقد أن الله سيحاسبني".

ومن ناحيته عقب أحد عماء دار الإفتاء، قائلا: "تعالي عندنا فورًا، تكلم مع أخرك أو أبوك بدار االإفتاء.. الدنيا جميلة، لو فشلت في حاجة ناخد بإيد بعض لحد ما تقف تاني، فالمسلم لا يترك أخيه".

وأضاف محذرًا السائل، "إياك والانتحار.. حتى لا تموت على كبيرة من الكبائر، ومين قالك أن الله لن يحسابك، بل سيحاسبك الله حسابا شديدا، ويمكن أن تلقى في جهنم".
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الانتحار الإفتاء أخبار مصر

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