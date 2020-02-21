آخرهم أحمد فلوكس.. نجوم الفن يدعمون منى فاروق بعد تهديدها بالانتحار

أثارت الفنانة منى فاروق الجدل، بعد إعلانها عن ظروفها السيئة وأنها لا تجد فرصة للعمل،وأنها تفكر فى الانتحار،وذلك بعد أزمتها الأخيرة، مما جعل عدد كبير من نجوم الفن يتعاطفون معها، ويوجهون الدعم لها، ويتمنون العمل معها.



وفي السطور التالية يرصد " الفجر الفني " أبرز الفنانين الذين ساندوا منى فاروق.



وكان من أوائل الداعمين لها الفنان شريف منير، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "عزيزتي الفنانة منى فاروق، ربنا غفور رحيم،وأعتقد ناس كتير مسمحاكي، ومتعاطفة معاكي،وأنا منهم، لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير،وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت".



وتابع شريف منير قائلاً: "ماتقسيش على نفسك أوي كده،منتظرك علشان أمثل معاكي".



ثم كتب منشورًا آخر قال فيه :" منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جداً إني أمثل معاها".



كما دعمها الفنان الشاب محمد علي رزق، حيث كتب منشورًا من خلاا حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه:"ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أتمنى إن منى فاروق الناس تبعتلها في الشغل ويتعاملوا معاها عادي، كلنا بنغلط ومفيش حد فينا ملاك وكلنا عندنا بلاوي بس هو الواحد ماشي بستر الله مش أكتر".



كما دعمها الفنان أحمد فلوكس ،حيث كتب منشورًا من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قال فيه :"الأخت و الزميلة العزيزة منى فاروق كلنا أخطاء ولكنه ستر الله، ولعل ما حدث لك علامة حب من الله، لأن الله إن لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكي تعودي إلى رحاب الله وإيماناً مني بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده، فأحب أن أبشرك بأن دورك في المسلسل الإذاعي طلقني شكرًا في انتظارك وفي كل أعمالي الشخصية، إحنا شعب طيب وجدع وبننسى الوحش وبنفتكر الحلو كلنا بجوارك حتى تتجاوزي محنتك".



كما دعمها الفنان محمود البزاوي ، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر ، قال فيه :" بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق،رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود، ودوام المحبة، وستر الذلة، والكمال لا يكون لأحد من البشر إلا لله ، قال خير البشر صلى الله عليه وسلم :" كل بني آدم خطاء ، و خير الخطائين التوابون".



كما دعمها المخرج عمرو سلامة حيث كتب منشورًا من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر" قال فيه:"تابعت قصة الممثلة منى فاروق، منى فاروق ضحية، مهما كانت عملت إيه ودوافعها إيه هي ضحية، هي لا قررت تصور ولا قررت تنشر فيديو، فضحها ووصمها وجلدها هو اللي جريمة".



كما دعمها أمير عيد، حيث كتب منشورًا من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيه :" كلنا بنغلط ونندم ونتعلم ونرجع نحاسب نفسنا ونقول إزاي عملنا كده وربنا بيستر علينا وانا أولكم،المعاصي كتير وكل واحد ممكن يغلط بشكل مختلف،مينفعش نختزل حياة إنسانة وماضيها ونحكم على مستقبلها بسبب فيديو مسرب انتهك خصوصيتها، وكفاية عليها ألم الفضيحة وقسوة الناس، #ادعم_مني_فاروق ".



كما دعمتها الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، حيث قالت:"من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، ولا أدافع ولكن يجب أن نرحم الناس وربنا هو اللى ستار، ربنا القوى شديد العقاب، ولكنه غفور رحيم، وما حدث دمر مستقبل البنت وقضى على حياتها، وجعلها منبوذة من الناس ولذا تفكر في الانتحار، وما حدث اغتيال مع سبق الإصرار والترصد".



كما دعمها المخرج أكرم البزاوي حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر"، قال فيها:" أنا مع كل واحد بيدعم الممثلة الموهوبة والجميلة منى فاروق،ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بالحجر،لو بإيدي هساعدها هي محتاجة الإيد اللي تتمدلها دلوقتي وكل كلمة حلوة هاترجعلها الأمل في الحياة، اكسبوا الحسنة دي، وماتفكروش إلا في الخير، وافتكروا إن الكلمة الطيبة صدقة".



بينما كتب المخرج محمد سلامة، عبر حسابه على موقع" تويتر" تغريدة قال فيها: "ده حال شخص المجتمع بيقرر إنه يغتاله علشان غلط، مجتمع بيجلد من غير رحمة، وبيجبر الاشخاص على العودة لورا مرة تانية، أعتقد إن فكرة العقاب في الأساس للتقويم والعودة، مش للقتل".