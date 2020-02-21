وزير السياحة والآثار يدعو نظيره اليوناني لحضور "الليلة المصرية" ببرلين

حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على دعوة نظيره اليوناني على حضور الليلة المصرية التي ستنظمها الوزارة على هامش انعقاد بورصة برلين السياحية في شهر مارس من العام الجاري.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بوزير السياحة اليوناني هاريس ثيوشاريس (Harris Theocharis)، بالعاصمة اليونانية أثينا، بأولى جولات العناني الخارجية استجابة لدعوة الجانب اليوناني.



وتبادل الوزيران، في نهاية اللقاء، الهدايا التذكارية حيث أهدى الدكتور العناني مستنسخًا من مفتاح الحياة والتي تنتجه الوحدة الإنتاجية بالمجلس الأعلى للآثار وأهداه ثيوشاريس رمز السلام اليوناني.



وخلال اللقاء، تباحث الجانبان تعزيز سبل التعاون السياحي بسن البلدين وخلق منتجًا سياحيًا متكاملًا بين البلدين والتسويق له في جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.