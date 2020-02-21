ميسي يفضل مواطنه ليكون بديل سواريز في برشلونة

صرح الأرجنتيني قائد برشلونة ​ليونيل ميسي​ أن مواطنه مهاجم ​انتر ميلان​، ​لوتارو مارتينيز​ هو مثالي لفريقه البلوجرانا.





ويعد اللاعبان زملاء في ​منتخب راقصي التانجو​ ويعرف ميسي أن برشلونة يمكن أن يشتري مهاجم انتر ميلان مارتينيز الصيف المقبل وفع الشرط الجزائي لقيمة عقدالتي تبلغ قيمته 111 مليون يورو.





وقال ميسي: "لوتارو لاعب رائع، إنه في حالة مذهلة، يمكنك دائما أن تقول إنه لاعب رائع، لكنه انفجر بالفعل في العام الماضي".





وأضاف قائد برشلونة: " مارتينيز جيد في مواقف رجل لرجل، يحارب أي شخص، يفوز بالكرة، يمكنه الدوران في الصندوق. انه مهاجم كامل".





وأكمل: "إنه يشبه إلى حد بعيد ​لويس سواريز​، كلاهما يستخدمان كرتهما في الدوران وتسجيل الأهداف".