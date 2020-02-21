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ميسي يفضل مواطنه ليكون بديل سواريز في برشلونة
الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:04 م
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مصطفى صابر
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صرح الأرجنتيني قائد برشلونة ليونيل ميسي أن مواطنه مهاجم انتر ميلان، لوتارو مارتينيز هو مثالي لفريقه البلوجرانا.
ويعد اللاعبان زملاء في منتخب راقصي التانجو ويعرف ميسي أن برشلونة يمكن أن يشتري مهاجم انتر ميلان مارتينيز الصيف المقبل وفع الشرط الجزائي لقيمة عقدالتي تبلغ قيمته 111 مليون يورو.
وقال ميسي: "لوتارو لاعب رائع، إنه في حالة مذهلة، يمكنك دائما أن تقول إنه لاعب رائع، لكنه انفجر بالفعل في العام الماضي".
وأضاف قائد برشلونة: " مارتينيز جيد في مواقف رجل لرجل، يحارب أي شخص، يفوز بالكرة، يمكنه الدوران في الصندوق. انه مهاجم كامل".
وأكمل: "إنه يشبه إلى حد بعيد لويس سواريز، كلاهما يستخدمان كرتهما في الدوران وتسجيل الأهداف".
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