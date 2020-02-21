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ميسي يفضل مواطنه ليكون بديل سواريز في برشلونة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:04 م
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ميسي
ميسي
مصطفى صابر
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صرح الأرجنتيني قائد برشلونة ​ليونيل ميسي​ أن مواطنه مهاجم ​انتر ميلان​، ​لوتارو مارتينيز​ هو مثالي لفريقه البلوجرانا.

ويعد اللاعبان زملاء في ​منتخب راقصي التانجو​ ويعرف ميسي أن برشلونة يمكن أن يشتري مهاجم انتر ميلان مارتينيز الصيف المقبل وفع الشرط الجزائي لقيمة عقدالتي  تبلغ قيمته 111 مليون يورو.

وقال ميسي: "لوتارو لاعب رائع، إنه في حالة مذهلة، يمكنك دائما أن تقول إنه لاعب رائع، لكنه انفجر بالفعل في العام الماضي".

وأضاف قائد برشلونة: " مارتينيز جيد في مواقف رجل لرجل، يحارب أي شخص، يفوز بالكرة، يمكنه الدوران في الصندوق. انه مهاجم كامل".

وأكمل: "إنه يشبه إلى حد بعيد ​لويس سواريز​، كلاهما يستخدمان كرتهما في الدوران وتسجيل الأهداف".
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