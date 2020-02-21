حرقتها بمعلقة ساخنة.. حبس ربة منزل عذبت طفلة زوجها بالشرقية

قررت نيابة الحسينية العامة بمحافظة الشرقية حبس ربة منزل، في العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بتعذيب نجلة زوجها، وذلك بحرقها بملعقة طعام كانت تقوم بتسخينها وكييها بها في أنحاء متفرقة بالجسد.





كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة النجدة، مفاداه إقدام ربة منزل تُدعى سمية ش م في الثلاثينيات من عمرها، مُقيمة بدائرة مركز شرطة صان الحجر، على تعذيب الطفلة منة. ال. ال 8 سنوات، ابنة زوجها، والتسبب في إصابتها بحروق متعددة بأنحاء متفرقة بالجسد.





وأوضحت التحقيقات التحريات أن المتهمة كانت تستخدم ملعقة طعام تقوم بتسخينها على النار وكي الطفلة بأنحاء متفرقة بجسدها.





وأضافت التحقيقات أن الطفلة تعيش رفقة زوجة والدها (المتهمة) بعد انفصال والداتها عن والدها، حيث تزوجت والدة الطفل وتزوج كذلك والدها، لكن زوجة الأب كانت بمثابة آداة تعذيب ومصدر عناء وألم للصغيرة.





جرى ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1409 جُنح صان الحجر لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة.



