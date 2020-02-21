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كهربا يواجه شبح الأزمات في الأهلي بسبب السوبر المصري

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:02 م
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كهربا
كهربا
محمد الصو
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استقر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توقيع عقوبة مُغلظة على نجم الفريق، عقب مواجهة الزمالك، بكأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن يقوم عبدالحفيظ بتغريم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، عقب تدخله في أحداث اشتباكات خلال مباراة الفريق ضد الزمالك، والتي أقيمت في الإمارات.

وكان كهربا تعرض للطرد عقب نهاية المباراة، بسبب الدخول في أحداث اشتباكية مع لاعبي الزمالك، وهو ما يقربه من الإيقاف لمدة تصل إلى 3 مباريات مقبلة، حسب تقرير حكم المباراة.

ودخل كهربا في اشتباكات وأحداث قوية، خلال وبعد المباراة، رغم تحذيرات عبدالحفيظ من أي استفزازات قبل بداية المباراة، وهو لما ينصاع إليه اللاعب.

وكان الزمالك، توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.
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