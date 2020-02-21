الطالع الفلكي الجُمعَة 21/2/2020..الشّهْد المُرّ!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الذَابِح من 10 فبراير - 22 فبراير.





اليوم 13 أمشير قبطى ، 21 شُبَاط رُومى، 27 جُمَادَى ثَانِ ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وبعد مَتِوْصَل للى إنتا عاوزه حتكتشف إنك بعت اللى يِسْوَا عشان اللى مَيِسْوَاشْ.(سعيد صالح من مسرحية العيال كبرت-1977)

*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(المرّيخ فى الجدى يثلث أورانوس فى الثور -غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

المرّيخ فى الجدى يقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع أورانوس فى الثور ،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما

البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة و10 دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









المريخ يرمز للحركة والنشاط باتصاله بأورانُوس كوكب كسر المألوف فأنت مُعرّض لنوبة عناد مُرتفعة تقوم معها بالتمرّد على تقاليد أسرتك خاصةً أن البُرجيْن (الجدى ، الثور) من طبيعة ترابيّة ،هذا (قد) يعنى أن تركب رأسك بعناد لترتبط بزواج غير مرضى عنه ولايُناسب ثقافتك أو وضعك الإجتماعى كنموذج يحيى شاهين بفيلم ملكة الليل ، لكن بعد أن تصل لغايتك و تخمد شهوتك تبدأ بالتفكير بعواقب عنادك والتى/العواقب ربما لايُمكنك إصلاحها كنموذج محمود ياسين بفيلم عالم وعالمة أوفريد شوقى بفيلم عندما يبكى الرجال،لذا وَجَبَ الحذر.









من وجهة نظر إيجابيّة فهذا الإتصال الفلكى مفيد إن كنت تقوم بتأليف رواية أو البدء بمشروع وتكون الرواية أو المشروع غير مألوف لمُجتمعك ثم لايلبث الناس أن يلهثو خلفه على أساس أنه صَرْعَة/مُوضة جديدة شرط أن يكون المُنتَج أو الرواية لا يصطدم بتقاليد المُجتمع (الجدى يحكمه زحل رمز التقاليد والنظام) وغالباً قد يتعلق بالفنون (الثور تحكمه الزهرة رمز الفنون).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ، بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الثور: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.









برج الجوزاء: لا تسمح لفرصة مكوثك فى المنزل أن تكون مناسبة لصنع مشاكل لا لزوم لها مع أفراد الأسرة، على العكس حاول أن تصنع جوّاً من السعادة.





برج السّرطان: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الأسد: التحكم بتسلّط فى كل صغيرة وكبيرة فى المنزل قد يؤدى لنتائج عكسية ، الجميع يحتاج لمساحته الخاصة وتنفس الهواء المُنعش ولست أنت فقط.





برج العذراء : أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: تَحَاشَ الوقوع فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج العقرب: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج القوس: تبدو مُتفرّغاً لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وَصِلَة الرّحِمْ،لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب،ولو هاتفياً.





برج الجدى: الإحتمالات لمُقابلتك مُحتالين بياعين كلام واردة ،ليس كل مايلمع ذهباً ، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط أو البدل اللامعة.





برج الدّلو: يبدومنزلك نشيطاً فى ركن المطبخ والرّوائح الشهيّة تعمّ المنزل إستعداداً للزيارات وأنشطة صِلَة الرّحِمْ، لاتنسَ مكافأة ستّ الدّار، أو سِتّ الحبايب.



