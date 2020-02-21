وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من الإمارات عقب خوض مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك.





ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الجمعة عقب العودة من الإمارات.





ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته غدًا السبت استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر لها الاثنين المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.





وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمس بعد خسارته أمام الزمالك بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.