Advertisements
Advertisements
Advertisements

وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:50 ص
Advertisements
وصول بعثة الأهلي
وصول بعثة الأهلي
علي نبوي
Advertisements
وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من الإمارات عقب خوض مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الجمعة عقب العودة من الإمارات.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته غدًا السبت استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر لها الاثنين المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمس بعد خسارته أمام الزمالك بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
Advertisements

أخبار تهمك

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ ساعة و نصف

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

مهاب مميش: السيسي توعد هؤلاء.. لن يترك واحد منهم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تألقه ضد باريس.. رئيس ريال مدريد يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هالاند

منذ ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

09:14 ص

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

07:57 ص

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status