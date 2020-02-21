الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة





بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-40 كمساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

تكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، عن وجود نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض،الشرقية، نجران).وذكرت الهيئة أنه سيطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.