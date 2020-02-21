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الهند تستعد لحفل استقبال الرئيس الأمريكي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:43 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: دينا الشريف
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صرح مسؤولون أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيحصل على أكبر حفل استقبال رسمي لأي زعيم أجنبي منذ سنوات خلال زيارته للهند التي تبدأ يوم الاثنين، وهو ما يمكن أن يساعد في حل المشكلة المتزايدة بين البلدين.

وقام الشركاء السياسيون والأمنيون الوثيقان، وهما الهند والولايات المتحدة، بضرب بعضهما البعض بتعريفة انتقامية، وخلال الشهر الماضي، دخلوا في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى صفقة تجارية صغيرة، ولكن المسؤولين يقولون إنها لا تزال بعيدة المنال. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويتناقش الجانبان حول مطالب الولايات المتحدة للوصول إلى أسواق الدواجن ومنتجات الألبان الضخمة في الهند، ومراقبة الأسعار الهندية على الأجهزة الطبية مثل الدعامات وقواعد تخزين البيانات المحلية الصارمة التي تقول الشركات الأمريكية إنها ستزيد من تكاليف ممارسة الأعمال التجارية.

وسعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى استعادة الامتيازات التجارية التي انسحبت ترامب في عام 2019، ووصول أكبر إلى أسواق الولايات المتحدة للمنتجات الصيدلانية والزراعية.

في حدث في لاس فيغاس بين عشية وضحاها أعطى ترامب رسائل مختلطة حول آفاق صفقة تجارية مع مودي، قائلًا "نحن ذاهبون إلى الهند ونحن قد عقد صفقة هائلة هناك، مضيفًا "ربما سنبطئها وسنفعلها بعد الانتخابات".

وأعلن مساعدون أن ترامب، الذي سيرافقه زوجته، ميلانيا، في رحلة تستغرق يومين، كان مفتونًا بفكرة الذهاب إلى الهند منذ زيارته إلى هيوستن.

وأضاف أن ترامب يفتخر بوجود حشود كبيرة في مسيرات حملته الانتخابية، والتي تتراوح عمومًا بين 10000، و20000 شخص، وقد أعرب عن إعجابه بشكل خاص بحجم الحشد الذي ينتظره في الهند.

ومن المتوقع أن يعلن البلدان أيضًا عن شراء الهند 24 طائرة هليكوبتر بحرية من طراز "سي هوك" من شركة لوكهيد مارتن ( LMT.N ) في صفقة تقدر قيمتها بـ 2.6 مليار دولار بالإضافة إلى طلب متابعة لست طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي.

وأصبحت الولايات المتحدة واحدة من أكبر موردي الأسلحة في الهند، حيث بلغت مبيعاتها 18 مليار دولار على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، متفوقة على روسيا.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب ومودي مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك التجارة، واتصالات الجيل الخامس، ومكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة، والحرية الدينية، وسيادة القانون، وأهمية منطقة الهند والمحيط الهادئ، حسبما قال مسؤول كبير في إدارة ترامب.

ومن المتوقع أن توقع شركة الطاقة الأمريكية ويستنجهاوس أيضًا اتفاقية جديدة مع شركة الطاقة النووية الهندية التي تديرها الدولة لتزويد ستة مفاعلات نووية، مما أدى إلى بدء مشروع طويل الأمد.

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الكلمات المفتاحية

ناريندرا مودي زيارة ترامب ترامب الهند

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