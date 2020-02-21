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وزير السياحة والأثار يلتقي نظيره اليوناني

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:42 ص
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اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
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التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، وزير السياحة اليوناني هاريس ثيوشاريس، فور وصوله للعاصمة اليونانية أثينا، بأولى جولاته الخارجية بعد دمج الوزارتين.

وناقش الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة البحرية لما تمثله الموانئ المصرية وآثارها من أهمية حضارية وثقافية، ما سيمثل تقديم وجبة سياحية ثقافية دسمة خاصة في ظل اهتمام السائح اليوناني بالسياحة الدينية مع وجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية في مصر ومنها مسار العائلة المقدسة.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة وااثار وزير الأثار السياحة والأثار السياحة

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