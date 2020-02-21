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بعد تألقه ضد باريس.. رئيس ريال مدريد يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هالاند

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن لديه شرط لضم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني لصفوف الفريق الملكي.

ونجح هالاند، في مواصلة رحلة تحطيم الأرقام القياسية، ولا يزال ريال مدريد مهتمًا به كتوقيع مستقبلي للنادي الملكي.


وذكر موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يخطط للتوقيع مع هالاند بعد تألقه وتسجيله هدفين لبوروسيا دورتموند خلال الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في دوري الأبطال، ولكن بشرط واحد.

وأشار الموقع، إلى أن بيريز بعد تألق هالاند ضد باريس قال: ‘‘إذا استمر هالاند على هذا المستوى، يمكن أن نتفاوض معه في عام 2021 أو 2022‘‘.

وأوضح الموقع أن لدى هالاند بند شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو في عقده مع بوروسيا دورتموند، ولكن في الوقت الراهن، فإن الفريق الملكي يضع ثقته في كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش.

ويحتل هالاند حاليًا صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، بالإضافة لتسجيله 11 هدفًا مع بوروسيا دورتموند حتى الآن في جميع المسابقات.

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