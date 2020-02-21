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الأرصاد: اليوم شديد البرودة ليلا.. واضطراب في الملاحة البحرية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أوضح البيان الذي نشرته هيئة الأرصاد الجوية، الحالة التفصيلية لطقس اليوم الجمعة والموافق 21 فبراير، ولمدة 24 ساعة على عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأفاد البيان أن الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري، سيكون مائل للدف نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية، والرياح مثيرة للأتربة أحيانا.

بينما سيسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على أماكن متفرقة، فضلا عن وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وذلك على السواحل الشمالية الغربية.

وأفاد البيان أن الطقس على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، سيكون دافىء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على عدد من المدن.
القاهرة: 10 21
الأسكندرية: 10 18
الغردقة: 12 25
نخل: 5 19
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