Advertisements
Advertisements
Advertisements

تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:20 ص
Advertisements
بعد التكريم
بعد التكريم
أحمد الشيخ
Advertisements

كرم المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، المهندس عادل سعيد النجار، رئيس تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك تقديراً لمجهوداته خلال فترة توليه رئاسة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وبحضور الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون المالية والإدارية.

وفى سياق متصل، كرم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، المشرف على مدينتى النوبارية ورشيد الجديدتين والمنطقة"غرب كارفور" بالإسكندرية، وذلك تقديراً لجهوده فى إنشاء مدينة 6 أكتوبر الجديدة وإدارته الجيدة للفترة الماضية، التى تولى فيها مسئولية الجهاز.

كما كرم المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،  الموظف المثالى لشهر فبراير الموظف "عطيه السيد"، مدير إدارة الأمن بالجهاز، وذلك  لتميزه وسرعة تفاعله وتحقيقه الانضباط بالمدينة من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية للحد من تواجد الباعة الجائلين، وإحكام السيطرة على عمل معدات النقل الثقيل، ومشاركته ودوره الملموس فى لجنتى الغلق والتشميع، والإزالات، وحل المشكلات التى تواجه المواطنين.

تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم
تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم
تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم
تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم
تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم
تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم
تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم
تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم
تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم
تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم
تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم
تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جهاز مدينة الشروق الموظف المثالي القاهرة الجديدة 6 أكتوبر الجديدة

أخبار تهمك

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ ساعة و نصف

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مهاب مميش: السيسي توعد هؤلاء.. لن يترك واحد منهم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 9 ساعات

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 15 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تألقه ضد باريس.. رئيس ريال مدريد يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هالاند

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز 6 أكتوبر: حملة موسعة على محاور المدينة لتنفيذ قرارات الغلق والإزالة

رئيس جهاز "القاهرة الجديدة": حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالتجمع الخامس

"القاهرة الجديدة": غلق إداري ورفع عدادات الكهرباء لعدد من المنشأت بالتجمع الخامس

"القاهرة الجديدة" تواصل إزالة مخالفات البناء والإشغالات

"جهاز الشروق" يُكرم لاعبا من ذوى الاحتياجات الخاصة لتفوقه فى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد

حسام حسنى نائبًا لرئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

09:14 ص

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

07:57 ص

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status