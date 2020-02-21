تكريم قيادات بأجهزة المدن الجديدة تقديرا لجهودهم





كرم المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، المهندس عادل سعيد النجار، رئيس تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك تقديراً لمجهوداته خلال فترة توليه رئاسة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وبحضور الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون المالية والإدارية.





وفى سياق متصل، كرم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، المشرف على مدينتى النوبارية ورشيد الجديدتين والمنطقة"غرب كارفور" بالإسكندرية، وذلك تقديراً لجهوده فى إنشاء مدينة 6 أكتوبر الجديدة وإدارته الجيدة للفترة الماضية، التى تولى فيها مسئولية الجهاز.





كما كرم المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الموظف المثالى لشهر فبراير الموظف "عطيه السيد"، مدير إدارة الأمن بالجهاز، وذلك لتميزه وسرعة تفاعله وتحقيقه الانضباط بالمدينة من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية للحد من تواجد الباعة الجائلين، وإحكام السيطرة على عمل معدات النقل الثقيل، ومشاركته ودوره الملموس فى لجنتى الغلق والتشميع، والإزالات، وحل المشكلات التى تواجه المواطنين.



