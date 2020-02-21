تجديد حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة بالشرابية 15 يوما

أمرت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الجمعة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة 1 كيلو و445 جرام من الفودو قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.





كانت أجهزة مديرية أمن القاهرة، قد شنت حملات موسعة، ما أسفرت عن ضبط "م.ا" 43سنه، عاطل، وبحوزته 1كيلو و445 جرام مخدر الفودو قبل ترويجه بدائرة قسم الشرابية، وهاتف محمول، وبالتحريات تبين وجوده علي ذمه 10 قضايا اخري



