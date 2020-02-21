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تجديد حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة بالشرابية 15 يوما

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
نسمة رمضان
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أمرت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الجمعة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة 1 كيلو و445 جرام من الفودو قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

كانت أجهزة مديرية أمن القاهرة، قد شنت حملات موسعة، ما أسفرت عن ضبط "م.ا" 43سنه، عاطل، وبحوزته 1كيلو و445 جرام مخدر الفودو قبل ترويجه بدائرة قسم الشرابية، وهاتف محمول، وبالتحريات تبين وجوده علي ذمه 10 قضايا اخري

وبمواجهته اعترف بحيازته الماده المخدرة"الفودو" بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتحديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
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