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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في كأس مصر، ومباراة الأهلي ضد الفتح في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.


ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:


جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"


الإسماعيلي ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ19"


الأهلي ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ25"


بريشيا ضد نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ23"


بايرن ميونيخ ضد بادربورن، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

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